Żebrowski chwali Trzaskowskiego. "Wiem, że to człowiek mądry, uczciwy i dobry"

Przyjaciel Rafała Trzaskowskiego, Michał Żebrowski był gościem radia ZET. - Jest właśnie człowiekiem, który zawsze tym, co najlepsze, co miał w sobie, dzielił się zawsze - mówił w porannej audycji, aktor.

- Nie zgodzę się (że jest zarozumiały), Rafał jest osobą, której największym atutem jest to, że potrafi rozmawiać z ludźmi, słyszeć to, co do niego mówią i nawiązywać po prostu dobre relacje ze wszystkimi. Dlatego jego hasło to „Warszawa dla wszystkich" - tłumaczył aktor.