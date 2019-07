Zestaw nowoczesnego sportowca – w co warto się zaopatrzyć?

Osoby uprawiające aktywności fizyczne coraz częściej sięgają po dodatki elektroniczne, takie jak opaska sportowa, dobry smartfon czy też słuchawki. Postanowiliśmy skompletować potencjalny zestaw dla sportowca, w którego skład wchodzą funkcjonalne, komfortowe i efektowne urządzenia. Przedstawiamy słuchawki Samsung, opaskę Garett Fit 23 oraz smartfon Huawei P30 Pro.

Dobre słuchawki to jeden z najpopularniejszych gadżetów każdego biegacza. Dokanałowe słuchawki Samsung Galaxy Buds to przede wszystkim słuchawki bezprzewodowe, które można połączyć ze smartfonem przy pomocy łączności Bluetooth. Jest to przeogromna wygoda i poprawa komfortu użytkowania, którą każdyużytkownik doceni już po pierwszym użytkowaniu urządzenia.