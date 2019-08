Zginęła 6-miesięczna dziewczynka. Urzędnicy z zarzutami

Wichura zerwała potężny konar drzewa, który śmiertelnie ranił małą dziewczynkę i okaleczył jej matkę. Teraz - rok po tamtym wydarzeniu - prokuratura wskazała trzech winnych tragedii.

- Zarzuty postawiliśmy dwóm urzędniczkom. To starszy specjalista i główny specjalista do spraw ogrodnictwa – mówi w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Kobietom grozi 5 lat więzienia. W sprawie podejrzany jest również były dyrektor Zarządu Zieleni Marek Piwowarski, który ma odpowiedzieć za niedopełnienie obowiązków. - Jest mi bardzo przykro z powodu tego wypadku. To jest to, co mogę dziś powiedzieć. Do innych kwestii ustosunkuję się, gdy zapoznam się z aktami sprawy – powiedział tabloidowi Piwowarski.