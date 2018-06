Zgłosił kradzież auta sprzed galerii handlowej. Wpadł przez istotny szczegół

Śródmiejscy policjanci zatrzymanemu mężczyźnie postawili dwa zarzuty. Chodzi o składanie fałszywych zeznań i powiadomienie o niepopełnionym przestępstwie. Okazało się, że podejrzany nie przemyślał dobrze wszystkich szczegółów swojego oszustwa.

Kłamstwo szybko wyszło na jaw. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, mężczyzna chciał po prostu w łatwy sposób pozbyć się auta. Wcześniej nie mógł znaleźć chętnych do jego kupna. Dlatego o pomoc poprosił inną osobę, aby ta podczas jego nieobecności spowodowanej rzekomymi zakupami zabrała pojazd z parkingu. Za tę "ustawkę" 49-latkowi grozi teraz do 8 lat pozbawienia wolności.

Pomysł na kradzież był banalny. Jarosław Ś. specjalnie na zakupy przyjechał do Warszawy. Zostawił bmw na podziemnym parkingu jednego z centrów handlowych, po czym zniknął na kilka godzin. W rozmowie z policjantami wyjaśniał, że gdy wrócił na miejsce, auta już nie było. Nie przewidział tylko, że parking akurat tego dnia jest nieczynny.

Sprawą tej mocno naciąganej kradzieży zajęli się policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu. Funkcjonariusze od początku bardzo sceptycznie podeszli do wersji zdarzeń przekazanej przez mężczyznę. W lawinie pytań 49-latek zaczął się gubić i plątać w zeznaniach. W końcu nie miał innego wyboru i przyznał się do tego, że kłamał w sprawie kradzieży swojego bmw.