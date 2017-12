Zgwałcił i okradł biegaczkę. Mołdawianin przed sądem

Wyrok w rozpoczętym w czwartek procesie ma zapaść jeszcze przed świętami.

Do napadu doszło w styczniu 2017 r. nieopodal mostu Grota. To w tej okolicy biegała 30-letnia warszawianka. Jak podaje wyborcza.pl napastnik najpierw wielokrotnie ją zgwałcił, a potem zabrał biżuterię. Kobiecie udało się wyrwać.

Policję powiadomił przechodzień, którego napotkała uciekająca. Dzięki szybkiej akcji udało się zatrzymać przestępcę jeszcze tego samego wieczora. Był to Mołdawianin Radu M. Podczas zatrzymania rzucił się na funkcjonariuszy. Od początku zaprzeczał, że to on jest sprawcą. Na jego ubraniu odnalezione zostało jednak DNA ofiary.