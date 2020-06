Zielona Wstążka #DlaPlanety. Budynki podświetlone na zielono

Każdy z nas może przyczynić się do zatrzymania niepokojącego trendu niszczenia przyrody. Organizatorzy zachęcają warszawiaków do podejmowania ekopostanowień przez cały 2020 rok. Mogą to być proste działania, takie jak rezygnacja z jazdy samochodem, częstsze chodzenie pieszo czy rzadsze koszenie trawnika. Możemy też ograniczyć zużycie wody, energii elektrycznej i zmniejszyć liczbę kupowanych rzeczy.