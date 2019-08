Zieloni nie winą PO za wycinanie drzew. "Tylko PiS, bo gdyby oni mogli, to by wycinali"

Szef Partii Zieloni Marek Kossakowski stwierdził, że nie ma pretensji do Platformy Obywatelskiej za oddanie parku w centrum stolicy w ręce deweloperów. - Ta sprawa nie obciąża Rafała Trzaskowskiego - podkreśla i atakuje PiS.

Dziennikarz prowadzący rozmowę przypomniał, że to właśnie polityk Platformy Obywatelskiej i rządzona przez Koalicję Obywatelską Rada Warszawy zgodzili się ostatnio na " zabetonowanie 89 hektarów zieleni koło Jeziorka Czerniakowskiego w stolicy ". "Zamiast 'enklawy przyrodniczej stolicy', którą chwali się miasto na swoich stronach, zamiast ostoi dla wielu gatunków roślin i zwierząt, będzie kolejne 'prestiżowe osiedle w kameralnej lokalizacji' i szpaler biurowców" - pisali ostatnio oburzeni warszawiacy, a sprawa wywołała mnóstwo emocji.

- Ta kwestia nie obciąża Rafała Trzaskowskiego - stwierdził Marek Kossakowski.

- Naturalnie, on jest tylko prezydentem i zapewne bawił akurat w Nowym Jorku albo Acapulco. A to, że gdzieś wycinają drzewa albo deweloper betonuje rezerwat przyrody, to nie obciąża ani Trzaskowskiego, ani Platformy - ironizował dziennikarz.

- Czy ja mam bronić każdej decyzji prezydenta Trzaskowskiego? - pytał unikając odpowiedzi szef Zielonych.