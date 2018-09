Złe wieści dla Platformy. Z partii odchodzi troje radnych

Trzy osoby podjęły decyzję o opuszczeniu Platformy Obywatelskiej. Oznacza to, że PO traci większość w Radzie Warszawy.

- Będziemy niezależnymi radnymi do końca tej kadencji - powiedział Jaworski. "Odchodzimy z PO, bo potrzebny jest dziś Platformie wstrząs. Platformo, otrząśnij się z letargu, a nie prowadź nas do trzeciej pod rząd porażki wyborczej. Nie pozwolimy, by arogancka kampania PO doprowadziła do zwycięstwa PiS" - czytamy w oświadczeniu.