Źle zaparkował i zablokował kilka aut. Kierowcy zemścili się

Przy ulicy Trębackiej w Śródmieściu kierowca utrudnił wyjazd innym samochodom. Kierowcy zablokowanych pojazdów odwdzięczyli się i ofoliowali Peugeota.

Na facebookowej stronie "Święte krowy warszawskie" pojawiło się zdjęcie ofoliowanego samochodu. Pojazd stoi na jezdni i blokuje inne prawidłowo zaparkowane samochody. Ktoś musiał bardzo się zdenerwował, że poświęcił na to czas. Jak widać na zdjęciu, folia przechodzi nawet pod samochodem, co oznacza, że zajęło to sporo czasu.