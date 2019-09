Żłobki czekają na najmłodszych. Są miejsca w kilku dzielnicach Warszawy

Warszawski ratusz aktywizuje młodych rodziców. Ci, którzy chcą wrócić do pracy maksymalnie pół roku po urodzeniu dziecka, mogą liczyć na pierwszeństwo przy przyjęciu do żłobka.

Pomysł ma zachęcić do szybkiego powrotu do pracy po urodzeniu dziecka mieszkańców Warszawy, a nawet gmin podwarszawskich. Władze stolicy chcę zaktywizować szczególnie tych rodziców, którzy korzystali do tej pory z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego, byli bezrobotni lub nie pracowali właśnie ze względu na opiekę nad dzieckiem.