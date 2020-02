Żłobki w Warszawie tylko dla zaszczepionych. Jest stanowisko MEN

Od początku roku do żłobków w Warszawie przyjmowane są tylko zaszczepione dzieci. Podobnie jest w innych gminach w Polsce. Do tych przepisów odniósł się resort edukacji narodowej. Jego zdaniem pozostawiają one wiele wątpliwości.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

MEN zabiera głos ws. przyjmowania do żłobków i przedszkoli tylko zaszczepionych dzieci (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśliło, że rekrutacja dzieci do przedszkola publicznego lub do żłobków jest prowadzona zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Norma ta powinna uniemożliwiać jakiekolwiek formy dyskryminowania prawnego, podkreślają eksperci.

Jeśli kandydaci do placówek opiekuńczych mają taką samą liczbę punktów, wtedy zróżnicowanie powinno odbyć się zgodnie z kryteriami określonymi przez organ prowadzący. "Jednak kryteria te powinny mieć na uwadze jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne" - czytamy w stanowisku MEN.

- Minister Edukacji Narodowej nie widzi wystarczającego uzasadnienia wprowadzenia na poziomie przepisów ustawowych zmian w kryteriach rekrutacji do publicznego przedszkola - brzmi wniosek.

Wątpliwości resortu są związane z tym, że przyznanie pierwszeństwa w rekrutacji dzieciom zaszczepionym może być ograniczeniem konstytucyjnego prawa równego dostępu do nauki.

Warszawa. Żłobki w stolicy tylko dla zaszczepionych

Pod koniec listopada ubiegłego roku stołeczni radni zdecydowali o tym, że do żłobków dostaną się tylko dzieci, które przeszły obowiązkowe szczepienia.

"To konieczny krok w trosce o zdrowie najmłodszych warszawiaków. Dziękuję radnym za poparcie mojego wniosku!" - napisał wtedy prezydent Warszawy. Wniosek o takie zmiany przygotował właśnie Rafał Trzaskowski.

W żłobkach w Warszawie na początku tego roku było prawie 900 wolnych miejsc.

Źródło: portalsamorządowy.pl

Masz news, zdjęcie lub film związany z pogodą? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl