Złodzieje zatrzymani na autostradzie. Kradli samochody w Niemczech

W Niemczech mężczyźni działali bardzo szybko. W ciągu doby potrafili ukraść kilka samochodów oraz wytypować kolejne pojazdy do kradzieży. Następnie skradzione samochody odstawiali w miejsce, gdzie czekały na nich do momentu, aż kolejny raz pojawią się w Niemczech. Wówczas skradzione samochody przewozili do Polski.