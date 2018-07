Zmarł dyplomata oskarżony o posiadanie pornografii z udziałem dzieci. Proces zakończony

Sąd rejonowy umorzył postępowanie z powodu śmierci Jarosławowa G. W maju ubiegłego roku przedstawiono mu zarzut rozpowszechniania filmów pornograficznych z udziałem dzieci i zwierząt. 21 maja odbyła się pierwsza rozprawa.

Jarosław G., który rezydował na placówkach w Europie i Ameryce Południowej, miał również zmuszać swoją żonę do poddania się innym czynnościom seksualnw zamian za alkohol. Mężczyzna wykorzystał jej "stan psychofizyczny" - kobieta miała problemy psychiczne i była uzależniona od alkoholu. Ponadto Jarosława G. oskarżono o nielegalne posiadanie broni i amunicji, które miał przywieźć z krajów, w których pracował jako dyplomata.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Obrońcy dyplomaty chcieli, aby prokuratura ustaliła, w jakim czasie "wszedł w posiadanie plików". Sąd odrzucał ten wniosek. W związku z tym proces zaplanowany był dopiero rok po oskarżeniach prokuratury. W nieoficjalnej rozmowie "Gazety Wyborczej" z sędzią Marzenną Ahvazi-Karwowską z Sądu Rejonowego dla Warszawy sędzia zaznaczała, że taka inforrmacja jest niemożliwa do ustalenia i bez znaczenia dla sprawy.

Mężczyzna przyznał się jedynie do zarzutu dot. nielegalnego posiadania broni i amunicji. Nie przyznał się natomiast do rozpowszechniania materiałów z nielegalną pornografią. Zaprzeczył również zarzutowi wykorzystywania żony. Twierdził, że kobieta zgadzała się na udział w filmach. Dodał też, że pliki z pornografią gromadzone były przez jego żonę. Jarosławowi G. groziło do 12 lat więzienia.