Zmarł Piotr Rocki. Piłkarz był silnie związany z Warszawą

Piotr Rocki - warszawiak

Urodził się w 1974 roku w Warszawie, to tutaj szlifował podwórkowe boiska na Bródnie i to w stolicy stawiał pierwsze profesjonalne kroki na murawie. Napastnik zaczął karierę w klubie Polonez Warszawa, następnie grał w Polonii, a po kilku latach rozłąki z warszawskimi boiskami, wrócił by wzmocnić Legię.