Zmarła 83-latka. Sprawę zbada Rzecznik Praw Pacjenta

Do zdarzenia doszło w czwartek 14 maja. Dyspozytor z Serocka otrzymał zgłoszenie o kobiecie w ciężkim stanie, która miała problemy z oddychaniem. Do 83-latki wysłano karetkę.

14 maja do placówki została też wezwana policja. Przyjechała na miejsce, jednak stwierdzono, że sprawa dotyczy szpitala oraz pogotowia i nie jest to sprawa dla policji.

- Rzecznik Praw Pacjenta podjął decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia prawa pacjentki do świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w artykule 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Celem postępowania jest ustalenie, czy doszło do naruszenia prawa pacjentki do dostępu do świadczeń zdrowotnych przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie – przekazał we wtorek Rzecznik Praw Pacjenta.