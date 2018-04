Zmiany w organizacji ruchu przed ORLEN Warsaw Marathon

Już w ten weekend rusza ORLEN Warsaw Marathon. Kilkanaście tysięcy zawodników wybiegnie na ulice Warszawy, aby spełniać swoje marzenia i razem celebrować Narodowe Święto Biegania.

(orlen)

W niedzielę, o godz. 9:00, po sygnale startera, na ulice Warszawy wybiegną maratończycy i uczestnicy biegu OSHEE 10 km. Bieg to ukoronowanie miesięcy przygotowań kilkunastu tysięcy zawodników. W pięciu edycjach wydarzenia udział wzięło ponad 160 tys. biegaczy, a impreza na stałe zapisała się na biegowej mapie Polski.

PGE Narodowy i Miasteczko Biegaczy

Specjalnie dla biegaczy, kibiców i mieszkańców, na płycie PGE Narodowego zostały przygotowane targi EXPO, które są świetną okazją do sprawdzenia nowinek technicznych dla sportowców i wszystkich osób zainteresowanych zdrowym trybem życia i aktywnością fizyczną. Strefa EXPO jest niebiletowana. Godziny otwarcia targów:

19 kwietnia (czwartek) – godz. 14:00-19:00

20 kwietnia (piątek) – godz. 10:00-19:00

21 kwietnia (sobota) – godz. 9:00-21:00

Błonia PGE Narodowego zamienią się natomiast w wyjątkowe Miasteczko Biegaczy, w którym zawodnicy znajdą szatnie, depozyty, strefy masażu czy punkty odżywcze. Tu również mieścić się będzie brama mety, gdzie przy wsparciu kibiców, finiszować będą zarówno maratończycy, jak i uczestnicy biegu OSHEE 10 km.

Program ORLEN Warsaw Marathon

08:45 Start zawodników kategorii handbike

09:00 Start biegu maratońskiego i start biegu OSHEE 10 km

09:28 – 09:29 Finisz elity biegu OSHEE 10 km

10:05 – 10:15 Dekoracje zwycięzców biegu OSHEE 10 km

10:45 – 10:55 Dekoracje zwycięzców w kategorii handbike

11:08 – 11:10 Finisz pierwszego mężczyzny w biegu maratońskim

11.28 – 11.30 Finisz pierwszej kobiety w biegu maratońskim

12:30 – 12:45 Dekoracje zwycięzców ORLEN Warsaw Marathon, w kategoriach: OPEN Kobiet, OPEN Mężczyzn, 88. Mistrzostwach Polski Mężczyzn w Maratonie

12:45 – 13:30 Kulminacja biegaczy maratonu

15:00 Zakończenie imprezy

Plan wyłączeń ulic

Zawody spowodują zmiany w organizacji ruchu w Warszawie. Wraz z przemieszczeniem się fali biegaczy, z ruchu będą wyłączane i ponownie przywracane kolejne ulice.

Bieg OSHEE 10 km

ul. Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Poniatowskiego)

6:30 – 16:00 wyłączona z ruchu

ul. Wał Miedzeszyński (zachodnia jezdnia w stronę mostu Siekierkowskiego, na odcinku od mostu Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”).

8:50 – 10:00 wyłączona z ruchu

ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” (wschodnia jezdnia, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wał Miedzeszyński do skrzyżowania z ul. Generała Tadeusza Bora Komorowskiego

8:50 – 10:00 wyłączona z ruchu

ulice: Generała Tadeusza Bora Komorowskiego, Egipska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” do skrzyżowania z ul. Ateńską)

8:50 – 10:20 wyłączone z ruchu

ul. Saska (na odcinku od skrzyżowania z ul. Ateńską do skrzyżowania z ul. Zwycięzców)

8.55 – 10:30 wyłączona z ruchu

ul. Zwycięzców (na odcinku od skrzyżowania z ul. Saską do skrzyżowania z ul. Wał Miedzeszyński)

9:05 – 10:35 wyłączona z ruchu

ul. Wał Miedzeszyński (wschodnia jezdnia w stronę mostu Świętokrzyskiego, od skrzyżowania z ul. Zwycięzców do wjazdu prowadzącego na most Poniatowskiego w stronę Ronda Waszyngtona)

9.05 – 10:35 wyłączona z ruchu

ORLEN Warsaw Marathon

ul. Wybrzeże Szczecińskie (na odcinku od Mostu Świętokrzyskiego do Mostu Poniatowskiego)

6:30 – 16:00 wyłączona z ruchu

Most Świętokrzyski (na odcinku od ul. Wybrzeże Kościuszkowskie do ul. Zamoście)

8:00 – 15:00 wyłączone z ruchu obie jezdnie

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie (na odcinku od Mostu Świętokrzyskie do ul. Lipowej i wysokości końca Ogrodu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)

8:00 – 9:30 wyłączona z ruchu

Ulice: Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie, Wybrzeże Gdyńskie tzw. Wisłostrada (na odcinku od ul. Karowej do wjazdu z ul. Krasińskiego)

7:45 – 9:40 wyłączona z ruchu wschodnia strona – ruch północ-południe za wyjątkiem jednego pasa ruchu do zawracania na Most Śląsko-Dąbrowski w kierunku Pragi Północ na odcinku ul. Nowy Zjazd – ul. Grodzka

ul. Boleść, ul. Mostowa (na odcinku od ul. Wybrzeże Gdańskie do ul. Freta)

8:15 – 9:50 wyłączone z ruchu

ul. Podwale (na odcinku od ul. Nowomiejskiej do ul. Senatorskie i Placu Zamkowego)

8:15 – 10:05 wyłączona z ruchu

ul. Krakowskie Przedmieście (na odcinku od Placu Zamkowego do ul. Świętokrzyskie)

8:20 – 10:15 wyłączona z ruchu

ul. Nowy Świat, Rondo de Gaulle’a (na odcinku od ul. Świętokrzyskiej do Ronda de Gaulle’a i ul. Książęcej)

8:20 – 10:25 wyłączone z ruchu

Plac Trzech Krzyży (wschodnia nitka od ul. Książęcej do al. Ujazdowskich)

8:20 – 10:45 wyłączone z ruchu 2 pasy południe-północ, dostępny dla ruchu aut 1 pas od ul. Wiejskiej do ul. Książęcej

al. Ujazdowskie (na odcinku od Pl. Trzech Krzyży do al. Szucha)

8:20 – 10:45 wyłączone 3 pasy ruchu (2 pasy ruchu południe-północ i 1 pas północ południe), 1 pas dostępny dla ruchu północ-południe od Placu Trzech Krzyży do zjazdu w al. Lecha Kaczyńskiego

al. Szucha (na odcinku od Placu na Rozdrożu do Placu Unii Lubelskiej)

8:20 – 10:50 wyłączona z ruchu

ul. Puławska (wschodnia nitka na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do ul. Goworka)

8:20 – 11:05 wyłączona z ruchu

ul. Puławska (wschodnia nitka na odcinku od ul. Goworka do ul. Żywnego)

8:20 – 11:05 wyłączone z ruchu 2 pasy południe-północ, 1 pas południe-północ dostępny dla ruchu samochodowego

ul. Puławska (wschodnia nitka od ul. Żywnego do ul. Bukowińskiej)

8:20 – 11:20 wyłączona z ruchu

ul. Domaniewska/ul. Bukowińska (południowa nitka, ruch od ul. Puławskiej do ul. Wilanowskiej)

8:30 – 11:25 wyłączona z ruchu, dostępna nitka północna dla ruchu z al. Wilanowskiej do ul. Bukowińskiej, dojazdu do ul. Idzikowskiego

al. Wilanowska (południowa nitka, ruch ul. Puławska w kierunku al. Sikorskiego)

8:30 – 11:30 wyłączona z ruchu

ul. Dominikańska (na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Wałbrzyskiej)

8:30 – 11:35 wyłączona z ruchu

ul. Wałbrzyska (na odcinku od ul. Dominikańskiej do al. Harcerzy Rzeczypospolitej)

8:45 – 11:40 wyłączona z ruchu

al. Harcerzy Rzeczypospolitej (wschodnia nitka dla ruchu południe-północ, od ul. Wałbrzyskiej do al. Komisji Edukacji Narodowej)

8:45 – 11:40 wyłączona z ruchu

al. Komisji Edukacji Narodowej (wschodnia nitka dla ruchu południe-północ, od al. Harcerzy Rzeczypospolitej do ul. Gandhi)

8:45 – 12:00 wyłączona z ruchu

ul. Gandhi (północna nitka dla ruchu od ul. Rosoła do al. Komisji Edukacji Narodowej, od ul. Cynamonowej do al. Komisji Edukacji Narodowej)

8:45 – 12:10 wyłączona z ruchu

ul. Gandhi (południowa nitka dla ruchu od al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. Rosoła)

8:45 – 12:10 wyłączona z ruchu

ul. Rosoła (zachodnia nitka dla ruchu północ-południe na odcinku od ul. Gandhi do ul. Relaksowej/ul. Kulisiewicza)

9:35 – 12:30 wyłączona z ruchu

ul. Relaksowa (na odcinku od ul. Kulisiewicza do ul. Rosnowskiego)

9:35 – 12:30 wyłączona z ruchu

ul. Rosnowskiego, ul. Korbońskiego (na odcinku od ul. Relaksowej do ul. Drewny)

9:40 – 12:40 wyłączona z ruchu

Ścieżka rowerowa równoległa do ul. Drewny i ul. Przyczółkowej (od odcinku od ul. Korbońskiego do ul. Pałacowej)

9:45 – 13:00 wyłączona dla ruchu rowerowego i pieszego

ul. Przyczółkowa (1 pas wschodniej nitki dla ruchu północ-południe, na odcinku ul. Pałacowa do ul. Karuzela)

10:05 – 13:05 wyłączony z ruchu 1 pas wschodniej nitki, dostępny ruch w obu kierunkach

Ścieżka rowerowa równoległa ul. Przyczółkowej (od odcinku od ul. Karuzela do ul. Klimczaka)

10:05 – 13:20 wyłączona dla ruchu rowerowego i pieszego

ul. Przyczółkowa (1 pas wschodniej nitki na odcinku od ul. Klimczaka do al. Wilanowskiej)

10:05 – 13:25 wyłączony z ruchu, dostępny ruch w obu kierunkach

al. Wilanowska (północna nitka dla ruchu zachód-wschód na odcinku od ul. Przyczółkowej do ul. Sobieskiego)

10:10 – 13:30 wyłączona z ruchu

ul. Sobieskiego (wschodnia nitka dla ruchu południe-północ na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. św. Bonifacego)

10:15 – 13:30 wyłączona z ruchu

ul. Sobieskiego (wschodnia nitka dla ruchu południe-północ na odcinku od ul. Św. Bonifacego do drogi dojazdowej do osiedla Urle)

10:20 – 13:35 wyłączone 2 pasy wschodniej jezdni, dostępny dla ruchu 1 pas od ul. św. Bonifacego do drogi dojazdowej do osiedla Urle, BRAK WJAZDU W AL. WITOSA

al. Witosa (1 pas południowej nitki dla ruchu zachód-wschód na odcinku od ul. Sobieskiego do zjazdów w ul. Czerniakowską)

10:20 – 13:35 wyłączony z ruchu, BRAK WJAZDU W UL. CZERNIAKOWSKĄ

ul. Beethovena (na odcinku od al. Witosa do ul. Sobieskiego)

10:20 – 13:40 wyłączona z ruchu

ul. Sobieskiego, ul. Belwederska (na odcinku od ul. Beethovena do ul. Gagarina)

10:25 – 14:00 wyłączone z ruchu

ul. Gagarina (na odcinku od ul. Belwederskiej do ul. Sieleckiej)

10:30 – 14:20 wyłączona z ruchu

ul. Podchorążych, ul. Suligowskiego (na odcinku od ul. Gagarina do ul. Czerniakowskiej)

10:30 – 14:25 wyłączone z ruchu

ulice: Czerniakowska, Solec, Wioślarska (1 pas nitki zachodniej na odcinku od ul. Suligowskiego do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w okolicy ul. Jaracza)

10:35 – 14:45 wyłączony 1 pas nitki zachodniej dla ruchu północ-południe, dostępny ruch w obu kierunkach pozostałymi pasami