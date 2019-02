most Świętokrzyski

Znaczne ograniczenie prędkości na Moście Świętokrzyskim

Zarząd Dróg Miejskich poinformował we wtorek, że wprowadza na moście Świętokrzyskim ograniczenie prędkości do 30 km/godz. Do odwołania. Powodem są ośnieżone liny. Ograniczenie jest również na moście Siekierkowskim.

Most Świętokrzyski w Warszawie (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Komunikat pojawił się na oficjalnym profilu stołecznego zarządu Dróg Miejskich na Facebooku.

"Od dzisiaj do odwołania na moście Świętokrzyskim wprowadzamy ograniczenie prędkości do 30 km/godz." - czytamy w komunikacie. Jak podaje ZDM, powodem takiej decyzji są "złe warunki atmosefryczne" i "płaty sniegu, które mogą spadać na jezdnię z zamontowanych na moście lin".

ZDM przestrzega kierowców, aby zachowali na moście Świętokrzyskim szczególną ostrożność.

Na Siekierkowskim podobnie

Internauci zapytali, dlaczego ZDM nie odśnieża lin.

"Konsultowaliśmy się w tej sprawie z inżynierami z Politechniki Warszawskiej. Niestety nie ma skutecznej metody na odśnieżanie lin. Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wprowadzamy zmiany w organizacji ruchu" - odpowiedział przedstawiciel spółki miejskiej.

Jak podaje ZDM, na moście Siekierkowskim, który ma podobne liny, wprowadzone jest ograniczenie prędkości do 40 km/godz. i wyłączony z ruchu został prawy pas w stronę Mokotowa.