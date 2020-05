ZODIAK ponownie otwarty. Zaprasza na wystawę o budynkach kin

Wystawa miała być otwarta w marcu, ale przeszkodziła w tym epidemia koronawirusa. "Przekrój kino!” prezentuje architekturę kin w kontekście zmieniających się potrzeb i oczekiwań widzów. Wynikają one z przemian społeczno-kulturalnych, gospodarczych i technologicznych.

W tym roku mija dokładnie 90 lat od powstania kina Atlantic. To najstarsze działające kino w Warszawie. Wystawa stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym było projektowanie kin dawniej, a czym jest teraz? Opowieść rozpoczyna się od kin Atlantic, Iluzjon i nieistniejącej już Skarpy. Kto je projektował, co dały miastu i mieszkańcom, jak przystosowały się do nowej rzeczywistości lub dlaczego nie przetrwały?