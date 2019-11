Żoliborz. Miasto Jest Nasze opuszcza koalicję z PO. "Koniec z firmowaniem niedasizmu"

Koniec koalicji PO i Miasto Jest Nasze na Żoliborzu w Warszawie. Przedstawiciele stołecznych aktywistów mówią, że mają dosyć podpisywania się pod - tu cytat - "niedasizmem" i lekceważenia procedur demokratycznych przez PO.

- Samorządowcy nie słuchają mieszkańców, a nawet celowo ich ignoruje. To samorząd, który ukrywa swoje działania przed mieszkańcami. A przy okazji wycina drzewa i betonuje wszystko, co się da – dodał radny MJN.

- Dla mnie koalicja to partnerstwom, a tego tu w ogóle nie odczuwałem i nie czuję do dzisiaj – dodał Konrad Smoczny.

Stowarzyszenie wydało we wtorek specjalne oświadczenie, w który wyjaśnia powody decyzji radnych. Wymienia kolejne "grzechy" koalicjanta. W kilku punktach aktywiści zawarli sprawy i obietnice, z których PO się nie wywiązała lub te, które miały zostać inaczej rozwiązane.

- To osoba nieznająca dzielnicy i niemająca z nią związku, ale to człowiek Marcina Kierwińskiego, szefa PO w Warszawie. Wiemy także o tym, że wywierano naciski, by w Urzędzie Dzielnicy zatrudnić żonę radnego PO z dzielnicy Włochy, osobę niemającą kompetencji w obszarze, którym miałaby się zajmować – napisali przedstawiciele MJN.