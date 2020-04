Zorganizował uroczystości kościelne. Sprawą zajmie się policja

- Ksiądz z Zielonki drwi sobie ze swoich zwierzchników, rządu i obowiązujących przepisów. Najpierw zorganizował drogę krzyżową ulicami miasta, w której udział wzięło kilkudziesięciu mieszkańców. Sprawa natychmiast trafiła na policję , która do dziś prowadzi postępowanie w tej sprawie. Duchowny odbył też rozmowę z biskupem, któremu obiecał, że więcej to się nie powtórzy - pisze „Super Express”.

W Niedzielę Wielkanocną włodarz parafii kolejny raz urządził uroczystości w kościele. Wzięło w nich udział kilkanaście osób. Ludzie do świątyni wchodzili po cichu, od strony zakrystii. Tym razem hierarcha kościelny nie zainterweniował. Jak stwierdził rzecznik kurii warszawsko-praskiej Jakub Troszczyński, "jeśli doszło do naruszenia prawa, to jest sprawa dla policji”.