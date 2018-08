Zosia ze schroniska odnaleziona. Złodzieje zatrzymani

Szczęśliwy finał poszukiwań suczki, którą ktoś w niedzielę wykradł ze schroniska "Na Paluchu" w Warszawie. Psa policja znalazła po zgłoszeniu jednej z mieszkanek stolicy. Dwóch sprawców porwania zostało już zatrzymanych.

Policja otrzymała zgłoszenie we wtorek. Do funkcjonariuszy zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że w samochodzie na jednym z parkingów w dzielnicy Wola znajduje się pies. Policjanci skojarzyli, że może być to ten sam zwierzak, który wcześniej został skradziony. Funkcjonariusze udali się na wskazane miejsce i gdy odnaleźli psa, zadzwonili do pracowników schroniska. Ci potwierdzili, że jest to 6-letnia Zosia, wykradziona z "Palucha" w niedzielę.