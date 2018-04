Zostało ci jedzenie po świętach? Nie wyrzucaj

- Podzielmy się posiłkiem z bezdomnymi, nie wyrzucamy jedzenia - apelują organizatorzy akcji społecznej zachęcając do foodsharingu, czyli dzielenia się z potrzebującymi żywnością, gdy przygotowało się jej za dużo.

To już trzecia edycja ogólnopolskiej akcji "Podzielmy się". Żeby wziąć w niej udział, wystarczy zgłosić chęć oddania jedzenia przez stronę internetową. Wolontariusze odbiorą je i zawiozą do lokalnych jadłodajni dla bezdomnych. Można je też tam zawieźć samemu do określonej placówki. - Wolontariusze będą jeździć po domach warszawiaków i zabierać od nich jedzenie. To trafi do najbardziej potrzebujących – czytamy na stronie wydarzenia.