Zrobili zadymę podczas programu TVP. W tłumie rzecznik dzielnicy przebrany za lokatora

Ostatni odcinek programu "To Jest Temat" TVP Info o pokrzywdzonych lokatorach przy ul. Skaryszewskiej 11 w Warszawie wymknął się spod kontroli. Na plan wtargnęła grupka ludzi, która zakłócała program. Wśród nich był rzecznik Pragi Południe Jerzy Gierszewski.

Wśród skandującego tłumu mieszkańcy dojrzeli rzecznika prasowego dzielnicy Jerzego Gierszewskiego. - Przebrał się za lokatora. Miał czapkę bejsbolówkę i krzyczał do lokatorów, że gadają bzdury. Razem z nim przyszła grupa osób. Namawiał ich, żeby nas zagłuszali. Mieli ze sobą syrenę do robienia hałasu. Jak prowadzący program próbował do niego podejść, to się chował - mówi Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów, który uczestniczył w nagraniu.