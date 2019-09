ZTM Warszawa wprowadza liczne zmiany w kursowaniu autobusów. Pierwsze modyfikacje już w sobotę

ZTM Warszawa zmienia trasy wielu popularnych linii autobusowych. To odpowiedź przewoźnika na otwarcie nowych stacji drugiej linii metra. Część zmian zostanie wprowadzona w sobotę, pozostałe zaczną obowiązywać od poniedziałku 30 września.

Zmiany w ZTM Warszawa. Od poniedziałku więcej kursów do metra

Od poniedziałku wiele linii autobusowych pojedzie nowymi trasami. Ich zadaniem będzie dowiezienie jak największej liczby pasażerów do nowych stacji metra. W tym celu zmianie ulegnie m.in. trasa linii autobusowej 120, która dowiezie podróżnych z Olesina i Kobiałki do Metra Trocka. Do metra na Targówku dojadą również autobusy linii 156. W miejsce odcinka Borzymowska – Trocka – Pratulińska – Handlowa, autobusy pojadą trasą Kołowa – M. Ossowskiego – METRO TARGÓWEK MIESZKANIOWY – M. Ossowskiego – Barkocińska. Do metra Trocka dojadą także autobusy linii 256.