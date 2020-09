Żyrardów. Tragiczny finał poszukiwań grzybiarza

Żyrardów. Tragedia na grzybobraniu. Finał poszukiwań

Mężczyzna wybrał się do lasu około godziny 10. Gdy po kilku godzinach grzybiarz nie wrócił do domu, a rodzina zaczęła się niepokoić, o zaginięciu poinformowano policję. - Rysopis mężczyzny to: szczupła budowa ciała, włosy krótkie, koloru siwego, zgarbiony, miał brązowe klapki, spodnie jasnego koloru, czarny sweter w jasne wzory - mówiła w niedzielę w rozmowie z radiem Kolor Monika Helińska z policji w Żyrardowie.

Żyrardów. Poszukiwania grzybiarza zakończone. Zarządzono sekcję zwłok

Żyrardów. Poszukiwania grzybiarza zakończone. Duża akcja służb

Pierwszy trop, na który natknęli się policjanci przeszukujący las pod Żyrardowem, to wózek, z którym 78-letni grzybiarz miał ruszyć do lasu.

To, że wózek należał do mężczyzny, potwierdziła jego rodzina. Dzięki temu funkcjonariusze wiedzieli, gdzie należy skupić się na intensywnych poszukiwaniach, co ostatecznie doprowadziło jednego z nich do zwłok 78-letniego grzybiarza.