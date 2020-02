10 listów gończych i zatrzymanie na ulicy w Warszawie

Policjanci z Piaseczna zatrzymali na jednej z ulic w Warszawie mężczyznę, który był poszukiwany 10 listami gończymi. 33-latek ukrywał się od sześciu lat.

Policja z Mazowsza wystawiła listy gończe za mężczyzną i poszukiwała go ze względu na liczne przestępstwa, które popełnił na terenie całego kraju.

Mężczyznę ścigali również śledczy z Piaseczna. I to właśnie tamtejszej policji udało się namierzyć podejrzewanego o oszustwa.

Dzięki działaniom funkcjonariuszy doszło do zatrzymania 33-latka na ulicy Smoczej w Warszawie. Sąd przychylił się do wniosku o areszt. Za przestępstwa, które będzie odpowiadał poszukiwany listami gończymi grozi łączna kara do 8 lat więzienia.