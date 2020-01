Warszawa. Ruszyły e-kontrole. Kamery sprawdzają, czy kierowcy zapłacili za parkowanie

Na ulice w Warszawie wyjechały specjalne elektryczne samochody z kamerami, które kontrolują strefy parkowania. Weryfikacja opłat będzie szybsza i bardziej skutczna - zapowiedział ZDM.

Do tej pory kontrole w Warszawie prowadziło 50 osób. Dzięki obowiązującej od 7 stycznia br. e-kontroli w ciągu 10 minut będzie można sprawdzić nawet 250 tysięcy aut.

Żeby sprawdzić tyle samochodów kontroler potrzebował średnio co najmniej godziny. Teraz ich obowiązki nie zmieniły się. Mają docierać do tych parkingów i miejsc postojowych, gdzie nie uda się wjechać samochodom z wideorejestratorami.

Mandat za brak opłaty za parkowanie w Warszawie wynosił 50 złotych. Od tego roku będzie to zdecydowanie więcej, bo aż 250 zł.

Według ZDM-u, dwa samochody wyposażone w system e-kontroli, który przyjechały do Warszawy w listopadzie ubiegłego roku, mogą osiągnąć skuteczność porównywalną z 10 patrolami pieszymi.

Jak zapewniają warszawskie służby, kamery nie będą przetwarzać danych osobowych. Wezwania do zapłaty mają być wysyłane jedynie do tych kierowców, którzy rzeczywiście nie zapłacili za postój, a nie do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.