Warszawa. E-kontrole już od stycznia. Specjalne kamery sprawdzą, czy kierowcy płacą za parkowanie

Warszawa ma nowe narzędzie do kontrolowania tego, czy ktoś zapłacił za parkowanie, czy nie. Jeszcze w listopadzie do stolicy przyjadą dwa samochody wyposażone w specjalne kamery. - System e-kontroli ruszy już w styczniu 2020 roku – informuje Zarządu Dróg Miejskich.

Władze ZDM nie mają wątpliwości, że e-kontrole pozytywnie wpłyną na egzekwowanie opłat w strefach płatnego parkowania. - Mogą też spowodować większą rotację miejsc, ponieważ celem opłaty parkingowej jest wymuszenie, by postój auta był jak najkrótszy, bo wówczas znacznie łatwiej znaleźć wolne miejsce parkingowe - oceniła rzeczniczka ZDM Karolina Gałecka.

Samochody wyposażone w specjalny system e-kontroli przyjadą do Warszawy pod koniec listopada. Auta, o napędzie elektrycznym, mają kontrolować wyznaczone strefy parkowania. Dzięki kamerom zainstalowanym w autach możliwe będzie odczytanie tablic rejestracyjnych zaparkowanych aut.

– System porówna lokalizację wykonanych zdjęć z bazą płatnych miejsc postojowych, a następnie zweryfikuje, czy dany pojazd ma opłacone parkowanie. Jeżeli nie, wtedy kierowca otrzyma pocztą wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej – wyjaśnia rzeczniczka ZDM.

E-kontrole od stycznia w Warszawie. "Zbyt wielu ryzykuje"

– Dodatkowym benefitem e-kontroli, po zakończeniu fazy stabilizacji systemu, będzie możliwość rezygnacji z obowiązku wykładania biletu parkingowego w pojeździe, co znacznie ułatwi życie kierowcom – tłumaczyła.

Wezwania do zapłaty mają być wysyłane jedynie do tych kierowców, którzy rzeczywiście nie zapłacili za postój, a nie do tych, którzy np. nie włożyli biletu za szybę lub nie umieścili tam informacji o opłacie mobilnej.