14 kroków do olimpizmu w Warszawie czyli olimpijska wystawa plenerowa

Wystawa „Igrzyska olimpijskie – warto wiedzieć!” to fragment misji edukacyjnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, skierowanej zwłaszcza do dzieci i młodzieży, nauczycieli i rodziców, której jednym z głównych Partnerów jest Kinder Joy of moving. Od 2020 roku program Kinder Joy of moving jest Partnerem Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej oraz projektu edukacji olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Ja i Sport”. W ramach współpracy powstał zestaw edukacyjny „Co lubię? Sport lubię!”, którego jednym z elementów są właśnie prezentowane plansze olimpijskie. . Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi częściami zestawu - do pobrania ze strony www.olimpijski.pl – zakładka Edukacja PKOl – Materiały edukacyjne.