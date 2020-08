15 sierpnia. 100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Andrzej Duda: Ta Polska ufundowana jest na krwi pokoleń

- Jesteśmy dziś potomkami żołnierzy Bitwy Warszawskiej. Pamięć o nich będzie wieczna. Jesteśmy ich wdzięczni - zaznaczył. - Szczególnie dziękuję żołnierzom wojska polskiego za ich codzienną służbę. To ich święto - podkreślił Mariusz Błaszczak.

Po zmianie warty głos zabrał prezydent Andrzej Duda. - 100. rocznica wielkiej Bitwy Warszawskiej, Święto Wojska Polskiego. Ważny to dzień. Dziś dziękujemy naszym żołnierzom, ale i wspominamy ten trudny, chociaż można powiedzieć, że w pewnym sensie piękny czas - mówił polski prezydent.

Andrzej Duda przypomniał wydarzenia z 15 sierpnia 1920 roku. - Byli wielcy przywódcy. Ojcowie dopiero co odzyskanej niepodległości. Oni zdecydowali wziąć los w swoje ręce. Trudno sobie dziś to wszystko wyobrazić. Dramatyczna sytuacja, a jednak dali radę. To piękny przykład działań ponad podziałami politycznymi - podkreślił prezydent.