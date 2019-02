250 złotych na start i tańszy prąd. Nowy gracz na rynku energii w stolicy

250 złotych można wydać na zakupy w galerii handlowej lub zapłacić za paliwo na stacjach Orlen i Lotos. Tak wysoka premia to efekt współpracy LINK4 i Lumi, nowego w stolicy sprzedawcy energii.

Klienci LINK4 , którzy zdecydują się przejść do Lumi otrzymają kartę podarunkową o wartości 250 złotych, które będzie można wydać w popularnych warszawskich galeriach handlowych.

Tak, jeśli spojrzymy na to co daje swoim klientom Lumi.

- To przede wszystkim stała cena prądu przez 36 miesięcy i prosty przelicznik: 0,32 zł za kWh energii i opłatą handlową w wysokości 4,99 zł/miesięcznie. Lumi zajmie się wszelkimi formalnościami związanymi ze zmianą sprzedawcy prądu – zapewnia prezes Lumi, Piotr Nastaj.