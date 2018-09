32-letni oficer podejrzany o zabójstwo żony. Usłyszał zarzuty

32-letni żołnierz z Radomia w czwartek rano pojawił się na komendzie miejskiej. Oficer 42 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu przekazał policjantom informację o konflikcie z żoną. Gdy funkcjonariusze zjawili się w mieszkaniu wojskowego, znaleźli ciało kobiety.

Prokuratura stwierdziła, że 28-letnia Edyta Z. została zamordowana. W tej sprawie zatrzymano jej męża, Marcina Z. Gdy policjanci pobrali krew mężczyzny do badań, wykryto w niej 1,5 promila alkoholu. Po przewiezieniu do Warszawy, żołnierz usłyszał zarzut zabójstwa. Nie przyznał się jednak do jego popełnienia.