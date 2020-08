5 pomysłów na randkę w Warszawie

Wyjście do restauracji, czy kina to klasyczne pomysły na randkę. Jeśli chcesz zaskoczyć drugą połówkę, zaplanuj ją z pomysłem! Podpowiadamy jak zorganizować randkę w stolicy. Zapewniamy — uśmiech na twarzy drugiej osoby gwarantowany!

Randki są niezwykle ważne. To w trakcie pierwszych spotkań dowiadujemy się kim jest druga osoba, co lubi, jakie ma marzenia czy zainteresowania. Randkowanie jest także istotne w podtrzymaniu namiętności między ludźmi, nawet w przypadku par z długim stażem związku. Co ciekawe, wymyślanie nowych aktywności, które rzeczywiście zaskoczą partnera lub partnerkę nie należy do najłatwiejszych z zadań. Odpowiednie zaplanowanie randki to klucz do sukcesu, dlatego przychodzimy z pomocą! Co można zrobić, aby zaskoczyć drugą osobę? Oto kilka sprawdzonych pomysłów!

Kulinarny spacer nad Wisłą

Randka nad Wisłą to doskonały pomysł dla osób lubiących dobrze zjeść. Dlaczego? Wzdłuż rzeki, niemalże od mostu Gdańskiego, aż po most Łazienkowski można znaleźć liczne bary i food trucki. Jeśli lubicie próbować nowych dań — to strzał w dziesiątkę! Jeśli jednak preferujecie randkę na słynnych „schodkach” - nie musicie koncentrować się tylko na przekąskach czy napojach. Wystarczy nieco inwencji twórczej — mini kanapki, bajgle, sushi lub pizza na dowóz — w końcu przez żołądek do serca!

Piknik w parku lub na plaży

Koc, lemoniada lub coś bardziej wyskokowego i sukces murowany! Zabierz ukochaną/ukochanego na plażę nad Wisłą lub do parku, zorganizuj przyjemny element, jak planszówka czy muzyka puszczana z głośnika przez bluetooth, a na pewno zaskoczysz drugą połówkę! „W dobie pandemii zauważyliśmy znaczny wzrost zamówień pizzy na dowóz w okolice Wisły — mówi Patrycja Czerwińska, manager Warsaw Pizza — Mieszkańcy Warszawy chętniej zamawiają pizzę z dowozem. Nie tylko do domu, lecz właśnie na spotkania w plenerze. Częściej zamawiane są także zestawy, na przykład zestaw randkowy lub zestaw meczowy”. Jak widać trend na spędzanie czasu poza domem, również w formie randki, rośnie!

Kino plenerowe

W obecnych czasach stroni się od wyjść do klasycznego kina, dlatego skłaniamy się ku nowocześniejszym formom, takim jak kino plenerowe na otwartych przestrzeniach lub kino samochodowe. Często w filmach można znaleźć sceny, gdy randka organizowana jest właśnie w takich miejscach. Dlaczego? Wbrew pozorom jest to bardzo intymna forma spędzenia czasu. Ludzie zbliżają się do siebie, wspólnie jedzą popcorn, przeżywają to, co wydarza się w filmie i są bardziej skłonni do romantycznych wzruszeń. Jeśli zależy Ci na tym, aby druga osoba poczuła w Tobie oparcie — zabierz ją na horror. Przytulanie gwarantowane!

Romantyczna kolacja na balkonie

Wino białe lub czerwone, posiłek przygotowany własnoręcznie lub zamówiony z ulubionej restauracji to zawsze dobra recepta na sukces. Nie zapomnij zadbać o świece i romantyczny nastrój! Teoretycznie są to drobnostki, ale zazwyczaj powodują szeroki uśmiech na twarzy wybranki lub wybranka. Pamiętaj — małe gesty są ważne. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie się spotykać, czy jesteście już na dalszym etapie związku.

Wycieczka rowerowa

Wisienka na torcie dla wszystkich amatorów sportu. Jeśli Twoja druga połówka uwielbia aktywność fizyczną — zabierz ją na wycieczkę rowerową. Pamiętaj, aby zacząć od zaplanowania trasy. Nie zapomnij także o czymś na ząb na wypadek, gdybyście zgłodnieli. Łazienki, Park Skaryszewski, a może zakątki niedocenianej Pragi Północ? Dobrze zaskoczyć drugą połówkę nietypowymi miejscówkami do zwiedzania!