7 zasad pielęgnacji cery jesienią i zimą według kosmetolog Marioli Wolniak z kliniki Viva-Derm

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę i nawilżenie skóry. Działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych możemy skutecznie zniwelować zabiegami pielęgnacyjnymi. Mróz, wilgotne powietrze, wiatr – to wszystko ma wpływ na stan naszej skóry. Jak dbać o nią w chłodniejsze dni, zapytaliśmy ekspertkę Mariolę Wolniak z kliniki Viva-Derm.



Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej konsystencji do typu skóry – do skóry suchej i wrażliwej może być to formuła bardziej gęsta, tłusta, bogata, natomiast do tłustej i mieszanej krem powinien mieć postać lekkiej, nietłustej emulsji.