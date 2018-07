9-letni chłopiec nie ma oczu i nosa. Lekarze w końcu mogą mu pomóc

Młody pacjent nie widzi ani nie czuje zapachów od urodzenia - nie posiada gałek ocznych oraz nosa. Na świecie opisano do tej pory zaledwie 30 takich przypadków. Aby ulżyć chłopcu, warszawscy chirurdzy jako pierwsi w Polsce zdecydowali się na przeprowadzenie skomplikowanej operacji. Pierwszy etap leczenia został zakończony sukcesem.

Wydłużanie twarzy

Do szczęki pacjenta za pomocą specjalnej płytki przytwierdzono tzw. dystraktor, czyli zewnętrzną pętlę, która tworzy wyciąg. - Będzie on stopniowo powodował wysuwanie się szczęki do przodu i do dołu po to, by odtworzyć twarz w miarę naturalnych rozmiarów - wyjaśnia Pogorzelski w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl. Ta procedura ma potrwać około 6 tygodni.