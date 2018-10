ABC inwestora: Jak kupić złoto?

Inwestycja w złoto to jeden z najlepszych sposobów na zabezpieczenie wartości majątku. Złota biżuteria, choć posiada wartość użytkową, nie stanowi równie dobrej lokaty, jak sztabki czystego kruszcu. Dlaczego warto inwestować w złoto? Gdzie można je kupić, bez obaw o jego autentyczność? Odpowiedzi na te i inne pytania, związane z inwestowaniem w złoto, można znaleźć w naszym artykule.

Czym jest złoto inwestycyjne?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, złoto inwestycyjne to złoto dostępne w formie sztabek o minimalnej próbie 995, a także złote monety o próbie co najmniej 900 – wybite po roku 1800, które - były lub są - do dziś obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i „są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie”.