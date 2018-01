"Abel" w rękach policji. Gang "obcinaczy palców" odpowie za porwania

W ręce policji wpadł członek gangu tzw. "obcinaczy palców", który zajmował się porwaniami dla okupów, a zasłynął z wyjątkowej brutalności. Nowe zarzuty usłyszało też 11 innych gangsterów, którzy już siedzą za kratami.

Kolejny członek mokotowskiego gangu "obcinaczy palców", którego zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, to 44-letni Alberta P. ps. "Abel".

- Pozostali podejrzani zostali doprowadzeni na przesłuchanie do prokuratury w Płocku z aresztów śledczych lub zakładów karnych. Wszyscy usłyszeli już zarzuty ws. trzech uprowadzeń - wyjaśnia kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa CBŚP.

Warszawa, Raszyn i Nadarzyn

"Skrajna brutalność"

- Po uprowadzeniu ofiary przewożono do wynajętych "dziupli", gdzie trzymano je w fatalnych warunkach do czasu zakończenia negocjacji. Gangsterzy charakteryzowali się skrajną brutalnością - dodaje policjantka.

Już 21 oskarżonych gangsterów

To kolejny wątek działań grupy mokotowskiej, którym zajmują się śledczy. Gang "obcinaczy palców" działał w latach 2002-2005 na terenie Warszawy i okolic. Prowadzone śledztwo dotyczy około 30 uprowadzeń i 5 zabójstw.

Do tej pory do sądów trafiło pięć aktów oskarżenia, którymi objęto 21 osób. Łącznie przedstawiono im. ok. 200 zarzutów.