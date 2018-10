"Afera kremowa". Była ambasador Bułgarii nie poniesie kary

Sąd warunkowo umorzył na rok próby sprawę byłej ambasador Bułgarii Eleny P. Kobieta została oskarżona o kradzież kremu wartego 1640 zł.



Do kradzieży doszło w lutym 2017 r., a teraz sprawa znalazła swój finał. Historia zatrzymania Eleny P. poruszyła opinię publiczną w Bułgarii i została nazywana "aferą kremową". To znana postać w Bułgarii, była m.in. ambasadorem tego kraju w USA.

24 lutego 2017 r. Elena P. wyszła ze sklepu wolnocłowego na lotnisku Chopina w Warszawie z kremem wartym 1640 zł i odleciała do w Sofii. Obsługa sklepu zauważyła zniknięcie kremu już po fakcie. Zawiadomiono policję, sprawdzono monitoring i ustalono podejrzaną. Trzy dni później Elena P. wróciła do Warszawy. Od razu została zatrzymana.

Jak podaje TVN Warszawa, w środę sąd warunkowo, na rok próby, umorzył sprawę Eleny P. Wnioskował o to adwokat byłej bułgarskiej ambasador. - To była sytuacja absolutnie incydentalna. Proszę, żeby sąd zechciał umorzyć to postępowanie, stosując najkrótszy okres próby – mówił Paweł Osik.

- To modelowy przykład do zastosowania instytucji warunkowego umorzenia. Oskarżona od momentu popełnienia przestępstwa zrobiła wszystko, by zrekompensować straty i przeprosić. Świadczenie pieniężne jest wyrazem realnej kary. Myślę, że to będzie dla oskarżonej i tak dostateczna nauczka – powiedziała sędzia Iwona Szymańska.