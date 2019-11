Afera w Żyrardowie. IPN ostro ws. zmiany nazwy ulicy generała "Nila"

Decyzją radnych PO ulica generała "Nila" w Żyrardowie ma zmienić swoją nazwę na Jedności Robotniczej. "Siał postrach wśród Niemców, został zamordowany przez komunistów" - przypominają tragiczne losy Emila Fieldorfa historycy IPN.

"Walczył w Legionach o niepodległość, bronił granic przed bolszewikami i Niemcami. Stał na czele Kedywu. To on wydał rozkaz likwidacji 'Kata Warszawy' - generała SS Franza Kutschery. Za to wszystko komuniści pozbawili go życia" - piszą historycy IPN.