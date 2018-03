Aktorka z "Pierwszej miłości" pozywa Warszawę. "Nie chcę być truta! Mam dość!"

Aktorka Katarzyna Ankudowicz złożyła do sądu pozew przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawie i Skarbowi Państwa. Chodzi o smog, który uprzykrza życie warszawiakom. – Czy Ministerstwo Środowiska uważa, że Polacy mają inne płuca niż Francuzi? – napisała na Instagramie.

"Nie chcę być truta! Mam dość! Poziomy alarmowania i informowania o smogu od 2013 r. są w Polsce ustalone na absurdalnie wysokim poziomie – średniodobowej średniej 300 (alarmowanie) oraz 200 (informowanie) mikrogramów pyłu PM 10 na metr sześcienny powietrza. Dla porównania we Francji jest to odpowiednio 80 i 50 mikrogramów na metr sześcienny, do tego określane w bardziej restrykcyjny sposób. Czy zatem Ministerstwo Środowiska uważa, że Polacy mają inne płuca niż Francuzi i u nas skutki zdrowotne pojawiają się dopiero przy ok. cztery razy wyższych stężeniach pyłu w powietrzu niż u Francuzów?" – napisała aktorka. Poinformowała, że weźmie też udział w kampanii na rzecz walki z zanieczyszczonym powietrzem.