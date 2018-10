Aktywiści żądają poprawy jakości metra. "Bramki nie spełniają swojej roli"

Po czwartkowym wypadku na stacji metro Centrum, Miasto Jest Nasze apeluje o poprawę jakości metra. - Kilka propozycji zmian w ramach akcji "Metro Plus" - zapowiedział Jan Mencwel, prezes stowarzyszenia.

Likwidacja bramek

- W wielu miastach europejskich nie ma bramek. Jest tak w Pradze, Wiedniu i Berlinie. Władze tych miast uważają, że szybkość przejazdu jest ważniejsza niż zatrzymanie kilku gapowiczów. Poza tym w ostatnim roku zamontowano kilka nowych bramek do przechodzenia z bagażem, co jest bez sensu, bo dotąd można było przechodzić przez przejście awaryjne. Sama instalacja tych bramek kosztowała prawie 4 mln zł - zaznacza Przewłocki.

Sprawne windy i schody ruchome

Dodaje, że przez to tracimy zaufanie do transportu publicznego. - Brzmi abstrakcyjnie, ale to są bardzo konkretne straty. To jest brak wpływu z biletów i wybieranie auta - tłumaczy Lewandowski.