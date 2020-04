Antonow An-225 Mrija wylądował na Lotnisku Chopina.

Antonow pierwotnie na Lotnisku Chopina miał pojawić się ok. godz. 9:30. Ukraiński gigant podniósł się z pasa startowego w Ałmatach o 6.22. Strona flightradar24.com wkrótce poinformowała o ok. 20 minutowym opóźnieniu samolotu. Tak więc największy i najcięższy samolot na świecie pojawił się nad Warszawą ok. 9.50. Antonow najpierw przeleciał nad lotniskiem, po czym zatoczył zgrabne kółko nad Ursusem i kilka minut przed 10 wylądował na pasie od strony Piaseczna.