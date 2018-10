Artur Wosztyl dostał się do Rady Rembertowa. Otrzymał ponad 8 proc. głosów

Państwowa Komisja Wyborcza podała już wyniki do Rady Dzielnicy Rembertowa. W wyborach w tej warszawskiej dzielnicy wygrała Koalicja Obywatelska. Dla PiS przypadły cztery mandaty. Jedno z miejsc zajmie Artur Wosztyl.



Artur Wosztyl dostał się do Rady Dzielnicy Rembertowa z pierwszego miejsca na liście PiS w okręgu nr 1. Dostał 8,41 proc. głosów w okręgu wyborczym. Radny wcześniej był kandydatem PiS w wyborach do Sejmu.

W radzie dzielnicy znajdzie się 21 radnych. Pierwsze miejsce zajęła Koalicja Obywatelska zdobywając 24,4 proc. głosów, co dało sześć mandatów. Drugi komitet KWW Rembertów Bezpośredni otrzymał 21,08 proc. głosów, co przełożyło się na cztery mandaty. 19,07 proc. głosów i trzy mandaty przypadło dla Forum dla Rembertowa. Na PiS zagłosowało 18,04 proc. wyborów, a to oznacza cztery mandaty. Taką samą liczbę radnych będzie miało też Stowarzyszenie "Lepszy Rembertów" cieszące się poparciem 17,42 proc. głosujących.