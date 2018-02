Astronomiczny rachunek Gronkiewicz-Waltz za telefon. Zagadka rozwiązana

Blisko 50-tysięczny rachunek prezydent Warszawy za służbowy telefon wywołał niemałe kontrowersje. Teraz wiadomo, skąd się wzięła tak wysoka kwota. I okazuje się, że wszystkiemu winna była transmisja danych w Nowym Jorku.

- W związku z delegacjami pani prezydent, które są poza Unią Europejska, połączenia są o wiele droższe. Rzeczywiście miała dużo wyjazdów służbowych m.in. do Nowego Jorku. Do tej kwoty trzeba naliczyć też np. Internet. Bez względu czy jest w Warszawie, delegacji, nad morzem, czy na zwolnieniu w domu, zawsze pracuje i zarządza dwu milionową metropolią - tłumaczył wówczas rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczraczyk w rozmowie z WawaLove.pl.

Portal tvnwarszawa.pl wysłał prośbę do urzędu o udzielenie informaccji, jaką część rachunku dotyczyła rozmów, a jaka połączeń z internetem. "Około 99 procent kwoty rachunku stanowi opłata za transmisję danych. To odpowiada transmisji około 1,5 gigabajtów danych, głównie wynikające z użytkowania skrzynki e-mail, platformy służącej do przeglądu mediów (w tym RTV) oraz korzystania z mediów społecznościowych. Pozostała część kosztu to połączenia głosowe" - napisał rzecznik ratusza w odpowiedzi.