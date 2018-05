Atak na Ukraińców? Poszkodowany ma odgryziony język

Brutalny atak na Ukraińców pod Warszawą. Sześciu napastników z kijami bejsbolowymi i pobicie na tle narodowościowym - donosi "Gazeta Wyborcza". Przyjrzeliśmy się sprawie i jak się okazuje, jest w niej bardzo wiele znaków zapytania.

Kiedy wychodzili ze sklepu z zakupami, miał ich zaczepić nieznany mężczyzna. Doszło do wymiany zdań, ale Ukraińcy oddalili się. Po chwili drogę miały zajechać im dwa samochody, z których wysiało sześciu lub siedmiu mężczyzn.

Z pękniętą czaszką, krwotokami wewnętrznymi i odgryzionym językiem (podczas pobicia dostał ataku padaczki) trafił do szpitala MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.

"Byli pod znacznym wpływem alkoholu"

Co więcej, w sprawie pojawiają się różne wersje wydarzeń. Koledzy poszkodowanego przedstawiają sprzeczne wersje tego, w jaki sposób ich znajomy odniósł tak ciężkie obrażenia.

W miejscu, gdzie doszło do zdarzenia nie było monitoringu, a relacje innych osób nie potwierdzają jeszcze wersji o brutalnym ataku. Na razie nie udało się też ustalić, kim mogli być napastnicy.

Policja liczy na zgłoszenia świadków

- Do zdarzenia doszło 3 maja. Zeznania w sprawie złożyły na razie tylko dwie osoby, czyli koledzy poszkodowanego. Bardzo liczymy na zgłoszenie się do nas również innych świadków lub nawet anonimowe doniesienia - mówi Wirtualnej Polsce Jarosław Sawicki z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

- Zebrany dotychczas materiał nie pozwala jeszcze stwierdzić, co dokładnie się wydarzyło, czy doszło do ataku i czy miał on miejsce na tle narodowościowym - dodaje.