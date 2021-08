Atak w Warszawie. Z pięściami na kobiety. Groził śmiercią. Został ujęty

Do zdarzenia miało dojść w niedzielę, 25 lipca ok. godz. 16 w autobusie linii 131. Autobus jechał w stronę Dworca Centralnego. Mężczyzna, którego wizerunek publikuje policja, wsiadł do autobusu na przystanku przy ul. Łowczej. Następnie zapytał pokrzywdzone kobiety o godzinę. Po uzyskaniu odpowiedzi odszedł. Po chwili wrócił i bez żadnego powodu zaczął uderzać kobiety w głowę. Okładał je pięściami, mówiąc, że je zabije. Na skutek ciosów jednej z nich wypadł telefon, który napastnik następnie ukradł.