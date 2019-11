Atakują Trzaskowskiego ws. schroniska "Na Paluchu". "Poziom kłamstw jest ogromny"

Czy schronisko "Na Paluchu" dostanie mniej pieniędzy niż przed rokiem? Prezydent Warszawy przekonuje, że doszło do nieporozumienia. "Kłamali w sprawie wydatków i 'dotacji' w budżecie, który sami podpisali" - pisze teraz o działaczach PO z Warszawy europoseł Patryk Jaki.

Rafał Trzaskowski zabrał we wtorek głos ws. burzy wokół finansowania schroniska "Na Paluchu". "Przedstawiciele rządu starają się uderzać w samorządy posługując się nieprawdziwymi informacjami" - ocenił Trzaskowski. Dodał także, iż "budżet schroniska to pieniądze z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy oraz opłaty z gmin ościennych". "Radni PiS porównali jednak dochody osiągnięte z tych obu źródeł w 2019 roku do tabeli dochodów na 2020 rok, w której ujęta jest jedynie ta pierwsza część, czyli część z budżetu miasta" - tłumaczył.