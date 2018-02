Auchan Piaseczno oferuje niejadalne marchewki. Klienci oburzeni

Mieszkaniec Piaseczna na portalu społecznościowym udostępnił zdjęcie, na którym widać, jakie marchewki oferuje supermarket Auchan. - Wstydu nie mają ani nadzoru, ani wymagań od personelu - pisze oburzony klient.

Widoczne na zdjęciu marchewki są w stanie rozkładu. Gdyby odkroić nadgniłą część, niewiele by zostało z warzywa. Supermarket jednak wystawia na sprzedaż taki produkt.

Mężczyzna zbuntował się i postanowił nagłośnić sprawę. - Gorąco zachęcam do zakupu pysznej marchewki w Auchan Piaseczno. Wstydu nie mają ani nadzoru, ani wymagań od personelu - pisze rozgoryczony klient na Facebooku

Oburzonych ludzi jest więcej. Pod postem można przeczytać wiele negatywnych komentarzy. - Jak dla świń - ironizuje pani Imara. - Rak gotowy - pisze pani Cecylia. - Od dawna mówię, że to skandal, że te śmieci w ogóle tam wystawiają! - przyznaje pani Monika. - Ja już od dawna łapię się za głowę, jak wchodzę do tego sklepu. Coraz więcej fajnych produktów wiecznie brakuje, warzywa i owoce to jakoś koszmar. Bardzo się zepsuli - mówi pani Asia. - W sumie nie nowość. Podobnie wygląda papka z bananów - dodaje pan Kamil.