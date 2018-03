Auto wjechało w grupę rowerzystów. Są ranni

Cztery osoby zostały ranne w wypadku w Kałuszynie w woj. mazowieckim. To nastoletni rowerzyści, w których wjechał samochód osobowy. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

- Jedną osobę do szpitala przetransportowano śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozostali ranni zostali przewiezieni karetkami - wyjaśnia policjantka. To osoby w wieku od 14 do 15 lat.