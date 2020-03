Autobus widmo na pustym osiedlu. Co będzie z linią 245?

Z cieszących się złą sławą bloków socjalnych na osiedlu Dudziarska wyprowadzili się wszyscy lokatorzy. Nadal dociera tam miejski autobus. Czy trasa zostanie zlikwidowana?

Osiedle znajduje się w odludnym miejscu między torami PKP, które oddzielają Grochów od Targówka Fabrycznego. W trzech blokach na Olszynce Grochowskiej nie ma już lokatorów. Przed końcem ubiegłego roku wyprowadzili się ostatni mieszkańcy. Po latach miasto uznało bowiem osiedle za "nieudany eksperyment społeczny". Zdecydowano o przeniesieniu lokatorów do innych dzielnic.

"Przy Dudziarskiej nie mieszka już nikt" – potwierdził TVN Warszawa rzecznik Pragi Południe Andrzej Opala. Dodał, że Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami jest zobowiązany do dbania o stan budynków do końca 2020 r. Dlatego na stałe urzędują tam ochroniarze.

W latach 90. na osiedle kierowano osoby, które zalegały z czynszem albo sądy eksmitowały ich z mieszkań. Z powodu problemów społecznych miejsce cieszyło się złą sławą. Warunki mieszkaniowe również pozostawiały wiele do życzenia. Nie było gazu, centralnego ogrzewania i ciepłej wody. W trzech czteropiętrowych budynkach mieszkało kilkaset osób. Problemem był też dojazd. Mieszkańcy przez kilkanaście lat przedzierali się nielegalnie przez tory kolejowe.

Autobus widmo

W 2007 r. Zarząd Transportu Miejskiego skierował na Dudziarską jedne z pierwszych minibusów w Warszawie. Mieściły ponad 50 osób. Początkowo rzadziej niż co godzinę docierała tu linia 245. Teraz z linii nikt nie korzysta i nie wiadomo, co z nią zrobić. „Gazeta Stołeczna” podkreśla, że jedyną osobą podróżującą autobusem jest jego kierowca.

Rzecznik ZTM Tomasz Kunert tłumaczy, że linia 245 jest traktowana „nie tylko jako dojazd do osiedla przy ul. Dudziarskiej”. Tam znajduje się tylko pętla, a po drodze autobusy obsługują inne przystanki. Zaznacza jednak, że po feriach ZTM przeanalizuje dane i podejmie decyzję co do formy funkcjonowania tej linii.